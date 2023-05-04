Розвідка США оцінила ймовірність застосування росією ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Малоймовірно, що росія застосує свою ядерну зброю, заявила високопоставлений представник американської розвідки, припускаючи, що москва проявлятиме стриманість, навіть незважаючи на важкі втрати у війні в Україні, передає Reuters, пише УНН.
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"Це дуже малоймовірно, така наша поточна оцінка", - заявила директор національної розвідки Авріл Хейнс сенатському комітету збройних сил.
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За словами Хейнс, росія, швидше за все, не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів та живої сили - незалежно від того, чи буде український контрнаступ успішним, чи ні.
"Фактично, якщо росія не ініціює обов'язкову мобілізацію і не забезпечить суттєві поставки сторонніх боєприпасів, крім існуючих поставок з Ірану та інших країн, їм все важче підтримувати навіть скромні наступальні операції".
путін "ймовірно" зменшив свої короткострокові амбіції в Україні, щоб розглянути питання про перемогу, "щоб зміцнити контроль над окупованою територією на сході та півдні України та гарантувати, що Україна ніколи не стане союзником НАТО", додала Хейнс.
Незважаючи на цю оцінку, Хейнс вказала, що малоймовірно, що росія домовиться про паузу у війні цього року, якщо тільки політичні чинники "не змінять її погляду".
Хейнс також зазначила, що російські війська готують "нові оборонні позиції" для українського контрнаступу і "у квітні захопили меншу територію, ніж за будь-який із трьох попередніх місяців".