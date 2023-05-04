Разведка США оценила вероятность применения россией ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Маловероятно, что россия применит свое ядерное оружие, заявила высокопоставленный представитель американской разведки, предполагая, что москва будет проявлять сдержанность, даже несмотря на тяжелые потери в войне в Украине, передает Reuters, пишет УНН.
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"Это очень маловероятно, такова наша текущая оценка", - заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс сенатскому комитету вооруженных сил.
Детали
По словам Хейнс, россия, скорее всего, не сможет провести "значительную наступательную операцию в этом году" из-за нехватки боеприпасов и живой силы - независимо от того, будет ли украинское контрнаступление успешным или нет.
"Фактически, если россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки сторонних боеприпасов, кроме существующих поставок из Ирана и других стран, им все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции".
путин "вероятно" уменьшил свои краткосрочные амбиции в Украине, чтобы рассмотреть вопрос о победе, "чтобы укрепить контроль над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и гарантировать, что Украина никогда не станет союзником НАТО", добавила Хейнс.
Несмотря на эту оценку, Хейнс указала, что маловероятно, что россия договорится о паузе в войне в этом году, если только политические факторы "не изменят ее взгляда".
Хейнс также отметила, что российские войска готовят "новые оборонительные позиции" для украинского контрнаступления и "в апреле захватили меньшую территорию, чем за любой из трех предыдущих месяцев".