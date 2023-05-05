Армения и Азербайджан достигли "ощутимого прогресса" в мирных переговорах - Блинкен

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"В последние дни стороны обсудили очень сложные вопросы и достигли ощутимого прогресса в вопросе прочного мирного соглашения. Надеюсь, что они, как и я, также понимают, что существует ощутимое и доступное соглашение, достижение которого будет не только историческим шагом, но и по большей части принесет пользу народам Армении и Азербайджана и очень положительно повлияет даже за пределами этих двух стран", - заявил госсекретарь США.

Детали

Четырёхдневная сессия переговоров не привела к мирному соглашению, но Блинкен сказал, что соглашение может быть "в пределах видимости, в пределах досягаемости". Также он похвалил обе стороны за объединение, ради нахождения общего языка.

Блинкен отметил, что достижение соглашения было бы "не только историческим, но и глубоко отвечало бы интересам народов Азербайджана и Армении и имело бы очень позитивные последствия даже за пределами их двух стран".

Дополнение

Переговоры проходили за закрытыми дверями в Институте дипломатической службы Государственного департамента в северной Вирджинии. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана, возглавлявшие свои делегации, не выступали на церемонии закрытия.

Участие США в конфликте может быть своеобразным вызовом влиянию россии в зоне, которую она считает своей сферой влияния. Посредничество России в последней значительной сделке между двумя сторонами и удержание войск в Нагорном Карабахе может потерять актуальность из-за сосредоточенности рф на войне с Украиной. Хотя Блинкен говорил о прогрессе, признаков приближения мирного соглашения не было.

Справочно

Горный регион Нагорного Карабаха имеет важное культурное значение как для армян, так и для азербайджанцев.

Территория имеет значительную степень автономии в составе Азербайджана, когда она входила в состав Советского Союза. Ухудшение ситуации в СССР спровоцировало армянские сепаратистские беспорядки, которые переросли в полномасштабную войну после распада Советского Союза.

Значительная часть азербайджанского населения была изгнана в конце боевых действий в 1994 году. Силы этнических армян при поддержке Армении начали контролировать не только Нагорный Карабах, но и окружающие территории Азербайджана.

Далее история Нагорного Карабаха стала «замороженным конфликтом» с армянскими и азербайджанскими силами, которые противостояли на ничейной земле с периодическими стычками. В сентябре 2020 года Азербайджан перешел к полномасштабному штурму, чтобы захватить регион. Ожесточенные бои продолжались шесть недель.

Конец войне положило посредничество России в подписании перемирия’, в соответствии с которым Азербайджан восстановил контроль над частями Нагорного Карабаха и всей прилегающей территорией, ранее оккупированной армянами. Россия направила миротворческие силы в 2000 военнослужащих для поддержания порядка, в том числе для обеспечения того, чтобы так называемый Лачинский коридор оставался открытым.

Однако в середине декабря прошлого года группа азербайджанцев, назвавшись экологическими активистами, начала блокировать дорогу, заявив, что они протестуют против незаконной добычи полезных ископаемых армянами. Армения утверждает, что за протестами стоит Азербайджан.

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