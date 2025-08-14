"Більшу частину життя провів в окупації": вдалося повернути ще одного підлітка

З тимчасово окупованої території вдалося повернути ще одного українського підлітка, повідомив у четвер керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одного підлітка з тимчасово окупованої території - написав Єрмак.

Зі слів керівника ОП, "хлопець більшу частину життя провів в окупації". "Він постійно перебував під наглядом російських військових. Будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері", - вказав Єрмак.

За його словами, "особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території - про це заборонялося навіть згадувати".

"Попри ризики, підліток наважився звернутися по допомогу. Сьогодні він уже у вільній Україні, поряд із рідними, отримує необхідну допомогу для відновлення й початку нового етапу життя", - повідомив керівник ОП.