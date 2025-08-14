"Більшу частину життя провів в окупації": вдалося повернути ще одного підлітка

$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 2838 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 15787 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 31585 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 36874 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 38129 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41032 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75296 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77413 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 150137 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66568 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 7224 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 10125 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 9788 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic01:32 • 5986 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 10405 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 150141 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 125869 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 116581 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 127440 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 98400 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Німеччина
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 24212 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 46789 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 100168 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 116673 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49323 перегляди
The Times
Шахед-136
Brent
Криптовалюта
WhatsApp

"Більшу частину життя провів в окупації": вдалося повернути ще одного підлітка

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Врятовано підлітка з тимчасово окупованої території завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Хлопець возз'єднався з родиною та отримує необхідну допомогу.

"Більшу частину життя провів в окупації": вдалося повернути ще одного підлітка

З тимчасово окупованої території вдалося повернути ще одного українського підлітка, повідомив у четвер керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одного підлітка з тимчасово окупованої території

- написав Єрмак.

Зі слів керівника ОП, "хлопець більшу частину життя провів в окупації". "Він постійно перебував під наглядом російських військових. Будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері", - вказав Єрмак.

За його словами, "особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території - про це заборонялося навіть згадувати".

"Попри ризики, підліток наважився звернутися по допомогу. Сьогодні він уже у вільній Україні, поряд із рідними, отримує необхідну допомогу для відновлення й початку нового етапу життя", - повідомив керівник ОП.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Володимир Зеленський
Україна