"Большую часть жизни провел в оккупации": удалось вернуть еще одного подростка

С временно оккупированной территории удалось вернуть еще одного украинского подростка, сообщил в четверг руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще одного подростка с временно оккупированной территории - написал Ермак.

По словам руководителя ОП, "парень большую часть жизни провел в оккупации". "Он постоянно находился под наблюдением российских военных. Любое неосторожное слово или поступок могли привести к серьезным последствиям для него или его матери", - указал Ермак.

По его словам, "особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории - об этом запрещалось даже упоминать".

"Несмотря на риски, подросток осмелился обратиться за помощью. Сегодня он уже в свободной Украине, рядом с родными, получает необходимую помощь для восстановления и начала нового этапа жизни", - сообщил руководитель ОП.