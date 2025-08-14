"Большую часть жизни провел в оккупации": удалось вернуть еще одного подростка

$41.510.09
Эксклюзив
06:07 • 3590 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 16763 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32401 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 37693 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 38744 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41366 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75552 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77512 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 150851 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66630 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
"Коалиция желающих": Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в "мирном" соглашении13 августа, 23:47 • 8386 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 10751 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 10492 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 7118 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11003 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 150857 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 126502 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 117168 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 128013 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 98910 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 24530 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47094 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100480 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116951 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49574 просмотра
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

"Большую часть жизни провел в оккупации": удалось вернуть еще одного подростка

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Спасен подросток с временно оккупированной территории благодаря инициативе Bring Kids Back UA. Парень воссоединился с семьей и получает необходимую помощь.

"Большую часть жизни провел в оккупации": удалось вернуть еще одного подростка

С временно оккупированной территории удалось вернуть еще одного украинского подростка, сообщил в четверг руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще одного подростка с временно оккупированной территории

- написал Ермак.

По словам руководителя ОП, "парень большую часть жизни провел в оккупации". "Он постоянно находился под наблюдением российских военных. Любое неосторожное слово или поступок могли привести к серьезным последствиям для него или его матери", - указал Ермак.

По его словам, "особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории - об этом запрещалось даже упоминать".

"Несмотря на риски, подросток осмелился обратиться за помощью. Сегодня он уже в свободной Украине, рядом с родными, получает необходимую помощь для восстановления и начала нового этапа жизни", - сообщил руководитель ОП.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Владимир Зеленский
Украина