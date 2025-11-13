Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Київ • УНН
14 листопада в більшості регіонів України застосовуватимуться відключення електроенергії протягом доби. Обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
У п’ятницю більшість регіонів України знову очікують відключення, графіки будуть діяти упродовж доби, передає УНН із посиланням на повідомлення Укренерго.
Завтра, 14 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
У компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
