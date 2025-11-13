Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей

В пятницу большинство регионов Украины снова ожидают отключения, графики будут действовать в течение суток, передает УНН со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

Завтра, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В компании подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!