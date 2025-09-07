Більше 40 артсистем, бронемашини та 970 окупантів - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати армії рф
Київ • УНН
За минулу добу, 6 вересня, російські війська втратили 970 окупантів вбитими та пораненими. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно становлять 1 088 150 осіб.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1 088 150 (+970) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11163 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23 254 (+11)
- артилерійських систем ‒ 32 516 (+42)
- РСЗВ ‒ 1481 (+1)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56 817 (+294)
- крилаті ракети ‒ 3686 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61 054 (+104)
- спеціальна техніка ‒ 3961 (+4)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
6 вересня українські військові відбили 129 атак ворога, зафіксовано 129 бойових зіткнень. На Покровському напрямку знищено 138 окупантів, чотири бойові броньовані машини та 10 одиниць автомобільної техніки.
