01:43 • 13471 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)
6 вересня, 19:15 • 23134 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 41702 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 64217 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 58562 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 45770 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 51228 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 64052 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35930 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43386 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 64195 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 64043 перегляди
Більше 40 артсистем, бронемашини та 970 окупантів - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати армії рф

Київ • УНН

 • 94 перегляди

За минулу добу, 6 вересня, російські війська втратили 970 окупантів вбитими та пораненими. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно становлять 1 088 150 осіб.

Більше 40 артсистем, бронемашини та 970 окупантів - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати армії рф

За минулу добу, 6 вересня російські війська втратили 970 окупантів вбитими та пораненими. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 07.09.2025р., передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1 088 150 (+970) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11163 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23 254 (+11)
        • артилерійських систем ‒ 32 516 (+42)
          • РСЗВ ‒ 1481 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1217 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56 817 (+294)
                    • крилаті ракети ‒ 3686 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61 054 (+104)
                            • спеціальна техніка ‒ 3961 (+4)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              6 вересня українські військові відбили 129 атак ворога, зафіксовано 129 бойових зіткнень. На Покровському напрямку знищено 138 окупантів, чотири бойові броньовані машини та 10 одиниць автомобільної техніки.

                              Понад 1 млн вбитих і лише 1% захопленої території: в МЗС України озвучили реальний стан справ росіян на фронті04.09.25, 07:52 • 5099 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України
                              Україна