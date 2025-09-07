Более 40 артсистем, бронемашины и 970 оккупантов - Генштаб ВСУ обнародовал потери армии РФ
Киев • УНН
За прошедшие сутки, 6 сентября, российские войска потеряли 970 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 07.09.2025г., передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1 088 150 (+970) человек ликвидировано
- танков ‒ 11163 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23 254 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 32 516 (+42)
- РСЗО ‒ 1481 (+1)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 56 817 (+294)
- крылатые ракеты ‒ 3686 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61 054 (+104)
- специальная техника ‒ 3961 (+4)
Данные уточняются.
Напомним
6 сентября украинские военные отбили 129 атак врага, зафиксировано 129 боевых столкновений. На Покровском направлении уничтожено 138 оккупантов, четыре боевые бронированные машины и 10 единиц автомобильной техники.
