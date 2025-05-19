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Більш позитивні, ніж до цього: Зеленський про взаємовідносини із Венсом

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Зеленський заявив про позитивні зміни у відносинах з віцепрезидентом США Венсом. Розмова у Ватикані була конструктивною та результативною, обговорювалися шляхи закінчення війни.

Більш позитивні, ніж до цього: Зеленський про взаємовідносини із Венсом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом стали більш позитивними, ніж було до цього, і зазначив, що розмова у Ватикані з представниками США була конструктивною та результативною. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання про нинішні відносини із Венсом, Зеленський заявив, що вони "більш позитивні, ніж до цього".

У нас разом з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а також із держсекретарем Марко Рубіо і з представниками їхньої команди була справді сприятлива та потужна розмова. І вона була дуже результативною та конструктивною. Думаю, що дуже важливо для нас це позитивний результат. Ми говорили про Україну та росію. Як ми можемо покласти край цій війні, де саме можуть допомогти США, чого саме прагне путін. Ми поділилися своїми думками. Звичайно ми також обговорили те, на що він готовий піти

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Ватикані вперше потиснув руку віцепрезиденту США Венсу після їхньої суперечки у Білому домі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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