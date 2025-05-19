Более позитивные, чем до этого: Зеленский о взаимоотношениях с Венсом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения с вице-президентом США Джей Ди Венсом стали более позитивными, чем было до этого, и отметил, что разговор в Ватикане с представителями США был конструктивным и результативным. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

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Отвечая на вопрос о нынешних отношениях с Венсом, Зеленский заявил, что они "более позитивные, чем до этого".

У нас вместе с вице-президентом США Джей Ди Венсом, а также с госсекретарем Марко Рубио и с представителями их команды был действительно благоприятный и мощный разговор. И она была очень результативной и конструктивной. Думаю, что очень важно для нас это положительный результат. Мы говорили об Украине и России. Как мы можем положить конец этой войне, где именно могут помочь США, чего именно добивается путин. Мы поделились своими мыслями. Конечно, мы также обсудили то, на что он готов пойти - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане впервые пожал руку вице-президенту США Венсу после их спора в Белом доме.