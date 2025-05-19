Более позитивные, чем до этого: Зеленский о взаимоотношениях с Венсом
Киев • УНН
Зеленский заявил о позитивных изменениях в отношениях с вице-президентом США Венсом. Разговор в Ватикане был конструктивным и результативным, обсуждались пути окончания войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения с вице-президентом США Джей Ди Венсом стали более позитивными, чем было до этого, и отметил, что разговор в Ватикане с представителями США был конструктивным и результативным. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о нынешних отношениях с Венсом, Зеленский заявил, что они "более позитивные, чем до этого".
У нас вместе с вице-президентом США Джей Ди Венсом, а также с госсекретарем Марко Рубио и с представителями их команды был действительно благоприятный и мощный разговор. И она была очень результативной и конструктивной. Думаю, что очень важно для нас это положительный результат. Мы говорили об Украине и России. Как мы можем положить конец этой войне, где именно могут помочь США, чего именно добивается путин. Мы поделились своими мыслями. Конечно, мы также обсудили то, на что он готов пойти
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане впервые пожал руку вице-президенту США Венсу после их спора в Белом доме.