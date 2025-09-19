білорусь вислала чеського дипломата у відповідь на аналогічні дії Чехії: деталі
Київ • УНН
білорусь оголосила чеського дипломата персоною нон грата та викликала польського дипломата. Це сталося у відповідь на висилку білоруських дипломатів з Чехії та Польщі.
білорусь оголосила чеського дипломата персоною нон грата і наказала йому залишити країну. Також МЗС країни викликав польського дипломата. Це сталось у відповідь на нещодавні аналогічні дії Чехїі і Польщі щодо білоруських дипломатів, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Нещодавно Польща і Чехія вислали білоруських дипломатів за шпигунство. Польща також заарештувала ще одну особу, яку вона звинуватила у шпигунстві на користь білорусі.
Водночас білоруське міністерство закордонних справ заявило, що висилка дипломатів з Праги була "результатом багаторічної упередженості чеської влади щодо білорусі".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російські війська, які прибули до білорусі для участі у навчаннях "Захід-2025", готуються повертатися назад. При цьому кількість російських військових на навчаннях була значно меншою, ніж у попередні роки.
Також УНН повідомляв, що Чехія відправила військовий підрозділ з трьох Мі-171Ш та до 150 солдатів до Польщі з метою посилення східного крила НАТО.