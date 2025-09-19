$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:43 • 15938 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 18981 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 29702 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 36569 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 60140 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 41686 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 50454 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 71508 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29123 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23770 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
білорусь вислала чеського дипломата у відповідь на аналогічні дії Чехії: деталі

Київ • УНН

 • 60 перегляди

білорусь оголосила чеського дипломата персоною нон грата та викликала польського дипломата. Це сталося у відповідь на висилку білоруських дипломатів з Чехії та Польщі.

білорусь вислала чеського дипломата у відповідь на аналогічні дії Чехії: деталі

білорусь оголосила чеського дипломата персоною нон грата і наказала йому залишити країну. Також МЗС країни викликав польського дипломата. Це сталось у відповідь на нещодавні аналогічні дії Чехїі і Польщі щодо білоруських дипломатів, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Нещодавно Польща і Чехія вислали білоруських дипломатів за шпигунство. Польща також заарештувала ще одну особу, яку вона звинуватила у шпигунстві на користь білорусі.

Водночас білоруське міністерство закордонних справ заявило, що висилка дипломатів з Праги була "результатом багаторічної упередженості чеської влади щодо білорусі".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російські війська, які прибули до білорусі для участі у навчаннях "Захід-2025", готуються повертатися назад. При цьому кількість російських військових на навчаннях була значно меншою, ніж у попередні роки.

Також УНН повідомляв, що Чехія відправила військовий підрозділ з трьох Мі-171Ш та до 150 солдатів до Польщі з метою посилення східного крила НАТО.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Reuters
НАТО
Чехія
Польща