беларусь выслала чешского дипломата в ответ на аналогичные действия Чехии: детали
Киев • УНН
беларусь объявила чешского дипломата персоной нон грата и вызвала польского дипломата. Это произошло в ответ на высылку белорусских дипломатов из Чехии и Польши.
беларусь объявила чешского дипломата персоной нон грата и приказала ему покинуть страну. Также МИД страны вызвал польского дипломата. Это произошло в ответ на недавние аналогичные действия Чехии и Польши в отношении белорусских дипломатов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Недавно Польша и Чехия выслали белорусских дипломатов за шпионаж. Польша также арестовала еще одного человека, которого она обвинила в шпионаже в пользу беларуси.
В то же время белорусское министерство иностранных дел заявило, что высылка дипломатов из Праги была "результатом многолетней предвзятости чешских властей в отношении беларуси".
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российские войска, прибывшие в беларусь для участия в учениях "Запад-2025", готовятся возвращаться назад. При этом количество российских военных на учениях было значительно меньше, чем в предыдущие годы.
Также УНН сообщал, что Чехия отправила военное подразделение из трех Ми-171Ш и до 150 солдат в Польшу с целью усиления восточного крыла НАТО.