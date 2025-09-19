беларусь выслала чешского дипломата в ответ на аналогичные действия Чехии: детали

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:43 • 15897 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 18938 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 29654 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 36540 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 60112 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 41675 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 50447 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 71488 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29123 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23770 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 33655 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo05:36 • 14079 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 13476 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 9136 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 4078 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 29671 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 46123 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 71496 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 50897 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 50913 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 140 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 17456 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 36807 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 35332 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 35067 просмотра
беларусь выслала чешского дипломата в ответ на аналогичные действия Чехии: детали

Киев • УНН

 • 60 просмотра

беларусь объявила чешского дипломата персоной нон грата и вызвала польского дипломата. Это произошло в ответ на высылку белорусских дипломатов из Чехии и Польши.

беларусь выслала чешского дипломата в ответ на аналогичные действия Чехии: детали

беларусь объявила чешского дипломата персоной нон грата и приказала ему покинуть страну. Также МИД страны вызвал польского дипломата. Это произошло в ответ на недавние аналогичные действия Чехии и Польши в отношении белорусских дипломатов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Недавно Польша и Чехия выслали белорусских дипломатов за шпионаж. Польша также арестовала еще одного человека, которого она обвинила в шпионаже в пользу беларуси.

В то же время белорусское министерство иностранных дел заявило, что высылка дипломатов из Праги была "результатом многолетней предвзятости чешских властей в отношении беларуси".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские войска, прибывшие в беларусь для участия в учениях "Запад-2025", готовятся возвращаться назад. При этом количество российских военных на учениях было значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Также УНН сообщал, что Чехия отправила военное подразделение из трех Ми-171Ш и до 150 солдат в Польшу с целью усиления восточного крыла НАТО.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Reuters
НАТО
Чешская Республика
Польша