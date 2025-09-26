білорусь розмістила російські ракетні комплекси "орєшнік" на своїй території: реакція України не забарилась

білорусь офіційно розмістила російські ракетні комплекси "орєшнік" на своїй території. Про це повідомив голова МЗС країни максим риженков, передає УНН з посиланням на російські "медіа" і на начальника ЦПД РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

За словами риженкова, білорусі "не залишили вибору", крім як розмістити ракетні комплекси, що здатні нести й ядерну зброю. При цьому він додав, що це було зроблено для "забезпечення національної безпеки" - про "конфронтацію і гонку озброєнь не йдеться", каже дипломат.

На це відреагував начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

білорусь розмістила в себе інформаційну операцію росії під назвою "орєшнік", другий пуск якого був невдалий - він не полетів навіть в свій час. Але про це росіяни нікому не розказали - написав він у Telegram.

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко раніше заявляв, що російський ракетний комплекс "орєшнік" вже на шляху до білорусі.

Також УНН повідомляв, що влада білорусі підтвердила наміри модернізувати власний ракетний комплекс "Полонез" та розглядає можливість його оснащення ядерними боєголовками.