беларусь официально разместила российские ракетные комплексы "орешник" на своей территории. Об этом сообщил глава МИД страны максим рыженков, передает УНН со ссылкой на российские "медиа" и на начальника ЦПД СНБО Украины Андрея Коваленко.

Подробности

По словам рыженкова, беларуси "не оставили выбора", кроме как разместить ракетные комплексы, способные нести и ядерное оружие. При этом он добавил, что это было сделано для "обеспечения национальной безопасности" - о "конфронтации и гонке вооружений речь не идет", говорит дипломат.

На это отреагировал начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

беларусь разместила у себя информационную операцию россии под названием "орешник", второй пуск которого был неудачен - он не полетел даже в свое время. Но об этом россияне никому не рассказали - написал он в Telegram.

Напомним

белорусский диктатор александр лукашенко ранее заявлял, что российский ракетный комплекс "орешник" уже на пути в беларусь.

Также УНН сообщал, что власти беларуси подтвердили намерения модернизировать собственный ракетный комплекс "Полонез" и рассматривают возможность его оснащения ядерными боеголовками.