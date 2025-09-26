беларусь разместила российские ракетные комплексы "орешник" на своей территории: реакция Украины не заставила себя ждать
Киев • УНН
беларусь официально разместила российские ракетные комплексы "орешник" на своей территории, способные нести ядерное оружие, об этом сообщил глава МИД страны максим рыженков. Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко назвал это информационной операцией россии, указав на неудачный запуск комплекса.
Подробности
По словам рыженкова, беларуси "не оставили выбора", кроме как разместить ракетные комплексы, способные нести и ядерное оружие. При этом он добавил, что это было сделано для "обеспечения национальной безопасности" - о "конфронтации и гонке вооружений речь не идет", говорит дипломат.
На это отреагировал начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
беларусь разместила у себя информационную операцию россии под названием "орешник", второй пуск которого был неудачен - он не полетел даже в свое время. Но об этом россияне никому не рассказали
Напомним
белорусский диктатор александр лукашенко ранее заявлял, что российский ракетный комплекс "орешник" уже на пути в беларусь.
Также УНН сообщал, что власти беларуси подтвердили намерения модернизировать собственный ракетный комплекс "Полонез" и рассматривают возможность его оснащения ядерными боеголовками.