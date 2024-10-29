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MIM-104 Patriot

Біля Левадного Сили оборони проводять стабілізаційні дії: що відбувається

Київ • УНН

 • 21728 перегляди

Російські війська змогли вклинитися на невелику відстань біля села Левадне. ЗСУ проводять стабілізаційні дії, щоб не допустити просування ворога у напрямку Великої Новосілки.

Біля Левадного Сили оборони проводять стабілізаційні дії: що відбувається

На південному напрямку просувань фактично немає, хоча кілька днів тому противник зміг вклинитися на невелику відстань на глибину опорного пункту біля села Левадне. Сили оборони проводять стабілізаційні дії там. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Просувань таких великих немає. У нас лише кілька днів тому противник використовуючи постійні штурмові дії мав частковий успіх та вклинився на невелику відстань на глибину взводно-опорного пункту біля села Левадне", - сказав Волошин. 

Він зазначив, що зараз Сили оборони України проводять стабілізаційну операцію, стабілізаційні дії для того, щоб вирівняти положення. 

"Тобто просувань, як таких на нашому напрямку фактично немає", - зазначив Волошин.  

Левадне - це, так званий, Вереміївський відступ. 

Волошин підтвердив, що біля Левадного проводяться стабілізаційні заходи для того, щоб не створювати додаткового тиску для оборони, зокрема півдня Донеччини, адже   основна загроза зараз є для півдня Донеччини. 

"Це шлях на Велику Новосілку, такий важливий вузол є на півдні Донецької області й фактично - це вже кордон з Дніпропетровською областю. Тому Сили оборони на цьому напрямку не пускають ворога, не дають йому можливості, щоб він не мав якесь просування", - сказав Волошин. 

Доповнення 

27 жовтня DeepState повідомляло, що загарбники окупували Левадне, а також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі. 

Анна Мурашко

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