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Возле Левадного Силы обороны проводят стабилизационные действия: что происходит

Возле Левадного Силы обороны проводят стабилизационные действия: что происходит

Киев  •  УНН

18:05 • 5497 просмотра

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Российские войска смогли вклиниться на небольшое расстояние возле села Левадное. ВСУ проводят стабилизационные действия, чтобы не допустить продвижения врага в направлении Великой Новоселки.

На южном направлении продвижений фактически нет, хотя несколько дней назад противник смог вклиниться на небольшое расстояние на глубину опорного пункта возле села Левадное. Силы обороны проводят стабилизационные действия там. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Продвижений таких больших нет. У нас только несколько дней назад противник используя постоянные штурмовые действия имел частичный успех и вклинился на небольшое расстояние на глубину взводно-опорного пункта возле села Левадное", - сказал Волошин. 

Он отметил, что сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационную операцию, стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение. 

"То есть продвижений, как таковых на нашем направлении фактически нет", - отметил Волошин.  

Левадное - это, так называемое, Веремеевское отступление. 

Волошин подтвердил, что возле Левадного проводятся стабилизационные мероприятия для того, чтобы не создавать дополнительного давления для обороны, в частности юга Донецкой области, ведь основная угроза сейчас для юга Донецкой области. 

"Это путь на Великую Новоселку, такой важный узел есть на юге Донецкой области и фактически - это уже граница с Днепропетровской областью. Поэтому Силы обороны на этом направлении не пускают врага, не дают ему возможности, чтобы он не имел какое-то продвижение", - сказал Волошин. 

Дополнение 

27 октября DeepState сообщало, что захватчики оккупировали Левадное, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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