Безпілотник атакував дизельний завод у брянську - ЗМІ

Цитата

"Безпілотник ЗСУ атакував дизельний завод у брянську. Після там почалася пожежа, уламки БпЛА впали на територію підприємства", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що приліт був по фермі "міраторга", що знаходиться в області. Загалом за день регіон атакували чотири рази.

Доповнення

курську і брянську області вранці атакували БпЛА. "Бавовнило" над Чорним морем та бєлгородщиною. За офіційними даними руйнувань ну було, але по об'єкту зв'язку поцілили.

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