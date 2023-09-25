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Безпілотник атакував дизельний завод у брянську - ЗМІ

Безпілотник атакував дизельний завод у брянську - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Безпілотник атакував дизельний завод у російському брянську, після чого там почалася пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, пише УНН.

Цитата

"Безпілотник ЗСУ атакував дизельний завод у брянську. Після там почалася пожежа, уламки БпЛА впали на територію підприємства", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що приліт був по фермі "міраторга", що знаходиться в області. Загалом за день регіон атакували чотири рази.

Доповнення

курську і брянську області вранці атакували БпЛА. "Бавовнило" над Чорним морем та бєлгородщиною. За офіційними даними руйнувань ну було, але по об'єкту зв'язку поцілили.

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