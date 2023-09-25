Офіційні заяви керівництва області щодо атаки дронів на бєлгородщині: руйнувань немає, але по об'єкту зв'язку поцілили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На російській бєлгородщині сьогодні "бавовнить". З ранку про атаки дронів повідомляє губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков у Telegram. За офіційними даними постраждалих і руйнувань традиційно не має, ППО знищило всі цілі, але поцілили по об'єкту зв'язку, передає УНН.
Деталі
"У Білгородському районі спрацювала наша система ППО - збито 2 БпЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", - пише губернатор.
Трохи згодом гладков оновив інформацію майже слово в слово, але вже не уточнюючи кількість збитих БпЛА, говорячи про збитий безпілотник у однині.
Годиною раніше повідомляв, що у селі муром шебекинського міського округу атаці дрона-камікадзе піддався інфраструктурний об'єкт зв'язку. Постраждалих не було. Оперативні служби виїхали на місце.
Доповнення
Міноборони рф стверджує про збиття сьогодні безпілотника над акваторією Чорного моря і ще двох - над бєлгородською областю.
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