Міноборони рф стверджує про збиття дрона над Чорним морем і ще двох - над бєлгородщиною

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Як повідомили у мо рф, сталося це 25 вересня близько 13:00. І що йдеться нібито про "БПЛА літакового типу".

"Черговими засобами ППО знищено два українські безпілотні літальні апарати над бєлгородською областю та один над акваторією Чорного моря", - заявили у мо рф.

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