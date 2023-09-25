Міноборони рф стверджує про збиття дрона над Чорним морем і ще двох - над бєлгородщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Міноборони рф стверджує про збиття сьогодні безпілотника над акваторією Чорного моря і ще двох - над бєлгородською областю, передає УНН.
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Як повідомили у мо рф, сталося це 25 вересня близько 13:00. І що йдеться нібито про "БПЛА літакового типу".
"Черговими засобами ППО знищено два українські безпілотні літальні апарати над бєлгородською областю та один над акваторією Чорного моря", - заявили у мо рф.
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