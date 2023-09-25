Минобороны рф утверждает о сбитии дрона над Черным морем и еще двух - над белгородщиной
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Минобороны рф утверждает о сбитии сегодня беспилотника над акваторией Черного моря и еще двух - над Белгородской областью, передает УНН.
Детали
Как сообщили в мо рф, произошло это 25 сентября около 13:00. И что речь идет якобы о "БПЛА самолетного типа".
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - заявили в мо рф.
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