Официальные заявления руководства области по атаке дронов на белгородщине: разрушений нет, но по объекту связи попали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. На российской белгородщине сегодня "хлопает". С утра об атаках дронов сообщает губернатор белгородской области вячеслав гладков в Telegram. По официальным данным пострадавших и разрушений традиционно нет, ПВО уничтожило все цели, но попали по объекту связи, передает УНН.
Детали
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбиты 2 БпЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - пишет губернатор.
Чуть позже гладков обновил информацию почти слово в слово, но уже не уточняя количество сбитых БпЛА, говоря о сбитом беспилотнике в единственном числе.
Часом ранее сообщал, что в селе муром шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было. Оперативные службы выехали на место.
Дополнение
Минобороны рф утверждает о сбитии сегодня беспилотника над акваторией Черного моря и еще двух - над белгородской областью.
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