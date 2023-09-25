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Официальные заявления руководства области по атаке дронов на белгородщине: разрушений нет, но по объекту связи попали

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. На российской белгородщине сегодня "хлопает". С утра об атаках дронов сообщает губернатор белгородской области вячеслав гладков в Telegram. По официальным данным пострадавших и разрушений традиционно нет, ПВО уничтожило все цели, но попали по объекту связи, передает УНН.

Детали

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбиты 2 БпЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - пишет губернатор.

Чуть позже гладков обновил информацию почти слово в слово, но уже не уточняя количество сбитых БпЛА, говоря о сбитом беспилотнике в единственном числе.

Часом ранее сообщал, что в селе муром шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было. Оперативные службы выехали на место.

Дополнение

Минобороны рф утверждает о сбитии сегодня беспилотника над акваторией Черного моря и еще двух - над белгородской областью.

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