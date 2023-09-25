курскую и брянскую области утром атаковали БпЛА: по официальным данным рф "пострадавших и разрушений нет"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня утром две российские области атаковали беспилотники. Никаких подробностей минобороны не предоставило, традиционно отчитавшись, что все цели были сбиты ПВО. Один дрон упал в центре курска, другой на окраинах. В брянский губернатор сообщил что "пострадавших и разрушений нет", передает УНН.
Детали
Утром в понедельник губернаторы курской и брянской областей заявили об ударах беспилотников, позже их заявления продублировало минобороны россии, не сообщив, как обычно, никаких подробностей.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БпЛА уничтожены над территорией брянской области", - говорится в сводке министерства.
брянский губернатор александр богомаз ранее уточнял, что два беспилотника самолетного типа были сбиты над суражским районом, "пострадавших и разрушений нет".
Глава курской области роман старовойт после семи утра сообщал в своем телеграм-канале о двух дронах - один упал в центре курска, другой на окраинах города.
Дополнение
Накануне в воскресенье вечером, около 22.20 по местному времени, минобороны рф отчиталось, что российские средства ПВО якобы уничтожили беспилотник самолетного типа над брянской областью. А часом ранее, около 21.00 в курской области рф сбили второй беспилотник за день.