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Спрацювала ППО: у курській області знову гучно

Спрацювала ППО: у курській області знову гучно

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У курській області, рф, знову спрацювала ППО. Про це повідомив губернатор курської області роман старовойт, передає УНН

Цитата

"У курському районі знову спрацювала система ППО. Прошу мешканців зберігати спокій", - написав старовойт у Telegram.

Згодом у міноборони рф повідомили, що нібито припинили спробу "терористичної атаки" БПЛА літакового типу і звинуватили Україну.

"... засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над курською областю" - йдеться у повідомленні.

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У російському місті курськ безпілотник атакував адмінбудівлю. Місцева влада звинувачує Україну.

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