Спрацювала ППО: у курській області знову гучно
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У курській області, рф, знову спрацювала ППО. Про це повідомив губернатор курської області роман старовойт, передає УНН.
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"У курському районі знову спрацювала система ППО. Прошу мешканців зберігати спокій", - написав старовойт у Telegram.
Згодом у міноборони рф повідомили, що нібито припинили спробу "терористичної атаки" БПЛА літакового типу і звинуватили Україну.
"... засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над курською областю" - йдеться у повідомленні.
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