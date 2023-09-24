Сработала ПВО: в курской области снова громко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В курской области, рф, снова сработала ПВО. Об этом сообщил губернатор курской области роман старовойт, передает УНН.
Цитата
"В курском районе снова сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал Старовойт в Telegram.
Впоследствии в минобороны рф сообщили, что якобы пресекли попытку "террористической атаки" БПЛА самолетного типа и обвинили Украину.
"... средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над курской областью" - говорится в сообщении.
Ранее
В российском городе Курск беспилотник атаковал админздание. Местные власти обвиняют Украину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российском петербурге целый район вместе с аэропортом "Пулково" остался без света