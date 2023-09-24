У російському петербурзі цілий район разом із аеропортом "Пулково" лишився без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Цілий район російського петербурга разом із аеропортом "Пулково" лишився без світла, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
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За даними Shot, світло та вода зникли у петербурзьких шушарах. Також електрики немає в аеропорту "Пулково".
За словами місцевих жителів, за годину до відключення вони чули гучний звук та бачили яскравий спалах. Офіційної інформації про подію поки що немає.
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Наразі відомо, що у "Пулково" відновили електропостачання.