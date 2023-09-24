У російському петербурзі цілий район разом із аеропортом "Пулково" лишився без світла

Деталі

За даними Shot, світло та вода зникли у петербурзьких шушарах. Також електрики немає в аеропорту "Пулково".

За словами місцевих жителів, за годину до відключення вони чули гучний звук та бачили яскравий спалах. Офіційної інформації про подію поки що немає.

Додамо

Наразі відомо, що у "Пулково" відновили електропостачання.