В российском петербурге целый район вместе с аэропортом "Пулково" остался без света
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Целый район российского петербурга вместе с аэропортом "Пулково" остался без света, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
По данным Shot, свет и вода исчезли в петербургских шушарах. Также электричества нет в аэропорту "Пулково".
По словам местных жителей, за час до отключения они слышали громкий звук и видели яркую вспышку. Официальной информации о происшествии пока нет.
Добавим
Известно, что в "Пулково" восстановили электроснабжение.