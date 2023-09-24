У Брянській області рф збили невідомий дрон

Деталі

Зазначається, що безпілотник збили 24 вересня над Брянською областю близько 22.20 за місцевим часом.

За даними губернатора Брянської області руйнувань чи постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Додамо

Близько 21.00 у Курській області рф збили другий безпілотник за день.

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