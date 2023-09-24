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В Брянской области сбили неизвестный дрон

В Брянской области сбили неизвестный дрон

Киев • УНН

 • 86183 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. российские средства ПВО якобы уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью рф. Об этом сообщили в Минобороны россии, традиционно обвинив в нападении Украину, передает УНН.

Детали

Отмечается, что беспилотник сбили 24 сентября над Брянской областью около 22.20 по местному времени.

По данным губернатора Брянськой области, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Добавим

Около 21.00 в Курской области рф сбили второй беспилотник за день.

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