В Брянской области сбили неизвестный дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. российские средства ПВО якобы уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью рф. Об этом сообщили в Минобороны россии, традиционно обвинив в нападении Украину, передает УНН.
Детали
Отмечается, что беспилотник сбили 24 сентября над Брянской областью около 22.20 по местному времени.
По данным губернатора Брянськой области, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Добавим
Около 21.00 в Курской области рф сбили второй беспилотник за день.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В московской и калужской областях рф диверсанты устроили "хлопок" - разведка