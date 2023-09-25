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курську та брянску області вранці атакували БпЛА: за офіційними даними рф "постраждалих і руйнувань немає"

курську та брянску області вранці атакували БпЛА: за офіційними даними рф "постраждалих і руйнувань немає"

Київ • УНН

 • 196847 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні вранці дві російські області атакували безпілотники. Жодних подробиць міноборони не надало, традиційно відзвітувавши, що всі цілі були збиті ППО. Один дрон впав у центрі курська, інший на околицях. У брянський губернатор повідомив що "постраждалих і руйнувань немає", передає УНН.

Деталі

Вранці в понеділок губернатори курської та брянської областей заявили про удари безпілотників, пізніше їхні заяви продублювало міноборони росії, не повідомивши, як зазвичай, жодних подробиць.

"Черговими засобами ППО два українських безпілотних літальних апарати було перехоплено над територією Курської області, ще два українських БпЛА знищено над територією брянської області", - йдеться у зведенні міністерства.

брянський губернатор олександр богомаз раніше уточнював, що два безпілотники літакового типу були збиті над суразьким районом, "постраждалих і руйнувань немає".

Глава курської області роман старовойт після сьомої ранку повідомляв у своєму телеграм-каналі про два дрони - один упав у центрі курська, інший на околицях міста.

Доповнення

Напередодні у неділю увечері, близько 22.20 за місцевим часом, міноборони рф відзвітувало, що російські засоби ППО нібито знищили безпілотник літакового типу над брянською областю. А годиною раніше, близько 21.00 у курській області рф збили другий безпілотник за день.

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