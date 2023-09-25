Беспилотник атаковал дизельный завод в брянске - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Беспилотник атаковал дизельный завод в российском брянске, после чего там начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, пишет УНН.
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"Беспилотник ВСУ атаковал дизельный завод в брянске. После там начался пожар, обломки БпЛА упали на территорию предприятия", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что прилет был по ферме "мираторга", находящейся в области. Всего за день регион атаковали четыре раза.
Дополнение
курскую и брянскую области утром атаковали БпЛА. "Хлопало" над Черным морем и Белгородщиной. По официальным данным разрушений ну было, но по объекту связи попали.
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