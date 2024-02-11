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Безос продад 12 мільйонів акцій Amazon на суму близько 2 мільярдів доларів

Безос продад 12 мільйонів акцій Amazon на суму близько 2 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 68982 перегляди

Засновник Amazon Джефф Безос продав 12 мільйонів акцій компанії приблизно за 2 мільярди доларів в рамках раніше оголошеного плану з продажу акцій.

Засновник Amazon Джефф Безос продав близько12 мільйонів акцій компанії приблизно за 2 мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Засновник і голова компанії Amazon  Джефф Безос продав приблизно 12 мільйонів акцій своєї компанії, що дорівнюють близько 2 мільярдів доларів.

Це сталося в рамках його плану продажу акцій, оголошеного раніше, згідно з повідомленням компанії в п'ятницю.

Операція продажу акцій відбулася у середу та четвер.

Нагадаємо

Минулого тижня Amazon оголосив про намір Безоса продати до 50 мільйонів акцій компанії. Згідно з останнім річним звітом Amazon, план продажу акцій був затверджений 8 листопада 2023 року та повинен завершитися до 31 січня 2025 року.

Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року05.02.24, 01:22 • 34300 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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