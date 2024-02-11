Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос продал около 12 миллионов акций компании примерно за 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос продал примерно 12 миллионов акций своей компании, равных около 2 миллиардов долларов.

Это произошло в рамках его плана продажи акций, объявленного ранее, согласно сообщению компании в пятницу.

Операция продажи акций состоялась в среду и четверг.

Напомним,

На прошлой неделе Amazon объявил о намерении Безоса продать до 50 миллионов акций компании. Согласно последнему годовому отчету Amazon, план продажи акций был утвержден 8 ноября 2023 года и должен завершиться до 31 января 2025 года.

Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года