Без валютного дуалізму: на Кубі розпочали масштабну грошову реформу

Зазначається, що реформу раніше анонсував 10 грудня президент Куби Мігель Діас-Канель, який очолює країну з жовтня 2019 року.

"Створені всі умови для початку упорядкування грошової системи з 1 січня 2021 року із єдиним обмінним курсом 24 кубинських песо за долар", - заявив глава держави.

Як уточнює Reuters, зміни спрямовані на те, щоб сприяти ринковим змінам економіки. За оцінками ряду експертів, існуюча дуальна система і множинні прив'язки обмінних курсів, зокрема, служили непрозорості операцій з державними субсидіями.

"У зв'язку з реформою в країні очікується різке зростання цін на товари і послуги в різних сферах - починаючи з транспорту і закінчуючи електроенергією", - додали у ЗМІ.

Вказується, що Куба з 1994 року мала в обігу дві офіційні валюти - кубинський песо і кубинський конвертований песо (CUC), який з моменту введення був призначений, зокрема, для заміни долара США на території країни.

Американська валюта була вилучена через санкції США. Конвертованим песо могли розплачуватися, зокрема, іноземні туристи. Курс долара до CUC становив приблизно 1 до 24. У той час як кубинський песо співвідносився з доларом як 1 до 1, причому курс залишався незмінним з часу Кубинської революції 1953-59-х років.

Частина зарплати у конвертованих песо, що вважаються твердою валютою і дають ряд переваг, отримували також співробітники державних установ.

Уніфікація обох кубинських валют планувалася давно, але економічна реформа не просувалася. Це було обумовлено, в першу чергу, страхом перед неконтрольованою гіперінфляцією.

Як повідомлялося раніше в УНН, Куба відмовилась від подвійної валютної системи.