Куба відмовилась від подвійної валютної системи

Обмінний курс нової єдиної валюти буде встановлений на рівні 24 песо за один долар США. На даний момент курс CUP - 25 песо за один долар, а курс CUC - одне песо до одного долара.

Подвійна валютна система - це унікальна особливість Куби, яка проіснувала 26 років. Кубинськими песо користуються жителі острова, конвертоване песо застосовують в основному в туристичній галузі. Частину зарплат в конвертованих песо, що вважаються твердою валютою і дає низку переваг, отримують також співробітники державних установ.

Як пише DW, уніфікація обох кубинських валют планувалася давно, але економічна реформа не просувалася. Це було обумовлено в першу чергу страхом перед неконтрольованою гіперінфляцією.

Нагадаємо, станом на 11 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,07 грн/дол.