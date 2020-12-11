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Куба відмовилась від подвійної валютної системи

Куба відмовилась від подвійної валютної системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Влада Куби вирішила відмовитися від подвійної валютної системи. З 1 січня 2021 року кубинське песо (CUP) і Кубинське конвертоване песо (CUC), які в даний час використовуються одночасно, будуть об'єднані, заявив в п'ятницю, 11 грудня, президент Куби Мігель Діас-Канель, передає УНН.

Обмінний курс нової єдиної валюти буде встановлений на рівні 24 песо за один долар США. На даний момент курс CUP - 25 песо за один долар, а курс CUC - одне песо до одного долара.

Подвійна валютна система - це унікальна особливість Куби, яка проіснувала 26 років. Кубинськими песо користуються жителі острова, конвертоване песо застосовують в основному в туристичній галузі. Частину зарплат в конвертованих песо, що вважаються твердою валютою і дає низку переваг, отримують також співробітники державних установ.

Як пише DW, уніфікація обох кубинських валют планувалася давно, але економічна реформа не просувалася. Це було обумовлено в першу чергу страхом перед неконтрольованою гіперінфляцією.

Нагадаємо, станом на 11 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,07 грн/дол.

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