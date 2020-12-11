Куба отказалась от двойной валютной системы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Власти Кубы решили отказаться от двойной валютной системы. С 1 января 2021 года кубинское песо (CUP) и Кубинское конвертировано песо (CUC), которые в настоящее время используются одновременно, будут объединены, заявил в пятницу, 11 декабря, президент Кубы Мигель Диас-Канель, передает УНН.
Обменный курс новой единой валюты будет установлен на уровне 24 песо за один доллар США. На данный момент курс CUP — 25 песо за один доллар, а курс CUC — одно песо к одному доллару.
Двойная валютная система — это уникальная особенность Кубы, которая просуществовала 26 лет. Кубинскими песо пользуются жители острова, конвертируемые песо применяют в основном в туристической отрасли. Часть зарплат в конвертируемых песо, которые считаются твердой валютой и дает ряд преимуществ, получают также сотрудники государственных учреждений.
Как пишет DW, унификация обоих кубинских валют планировалась давно, но экономическая реформа не продвигалась. Это было обусловлено в первую очередь страхом перед неконтролируемой гиперинфляцией.
Напомним, на 11 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,07 грн/долл.