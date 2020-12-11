Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,07 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.075000 грн за долар;

33.994600 грн за євро;

0.382650 грн за російський рубль;

37.297600 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 10 грудня курс зазначених валют зріс, окрім фунта, курс якого — впав.