Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,07 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Станом на 11 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,07 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.075000 грн за долар;
33.994600 грн за євро;
0.382650 грн за російський рубль;
37.297600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 10 грудня курс зазначених валют зріс, окрім фунта, курс якого — впав.