Без України не може бути справедливого миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути справедливого миру без України. Про це Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.

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Саме український народ відчуває весь біль цієї війни. Це українські діти через війну росії вчаться розрізняти звуки різних видів артилерії та безпілотників. Це наш народ насильно розділений окупацією, тому що путін вирішив, що може робити все, що хоче. Це наші воїни-герої, які віддають життя, захищаючи нашу країну від загарбників, які намагаються вкрасти нашу землю. Тому ми справедливо кажемо – без України не може бути справедливого миру. Я дякую кожному лідеру, кожній країні, яка підтримує нас у цьому, яка розуміє нас, яка бачить, як росія, країна більш ніж у двадцять разів більша за Україну за територією, все ще хоче ще більше землі, більше землі – що божевільно, намагаючись знищити сусіда