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Без України не може бути справедливого миру - Зеленський

Без України не може бути справедливого миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 15158 перегляди

Президент Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що без України не може бути справедливого миру. Він підкреслив, що український народ найбільше страждає від війни, розв'язаної Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути справедливого миру без України. Про це Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

Саме український народ відчуває весь біль цієї війни. Це українські діти через війну росії вчаться розрізняти звуки різних видів артилерії та безпілотників. Це наш народ насильно розділений окупацією, тому що путін вирішив, що може робити все, що хоче. Це наші воїни-герої, які віддають життя, захищаючи нашу країну від загарбників, які намагаються вкрасти нашу землю. Тому ми справедливо кажемо – без України не може бути справедливого миру. Я дякую кожному лідеру, кожній країні, яка підтримує нас у цьому, яка розуміє нас, яка бачить, як росія, країна більш ніж у двадцять разів більша за Україну за територією, все ще хоче ще більше землі, більше землі – що божевільно, намагаючись знищити сусіда

 - сказав Зеленський.

Він додав, що росія знайшла для цього дуже особливих друзів – Північну Корею та Іран.

Показовий вибір друзів. Зараз кожен сусід росії в Європі та Центральній Азії відчуває, що війна може дійти і до них, і тільки подумайте, які втрати це означатиме для світу

- додав президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, коли дехто пропонує альтернативи закінчення війни, то це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, але й дає російському диктатору володимиру путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
yevropaЄвропа
tsentralna-aziiaЦентральна Азія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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iranІран

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