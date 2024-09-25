Без Украины не может быть справедливого мира - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что без Украины не может быть справедливого мира. Он подчеркнул, что украинский народ больше всего страдает от войны, развязанной Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть справедливого мира без Украины. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.
Детали
Именно украинский народ чувствует всю боль этой войны. Это украинские дети через войну россии учатся различать звуки различных видов артиллерии и беспилотников. Это наш народ насильно разделен оккупацией, потому что путин решил, что может делать все, что хочет. Это наши воины-герои, которые отдают жизнь, защищая нашу страну от захватчиков, которые пытаются украсть нашу землю. Поэтому мы справедливо говорим - без Украины не может быть справедливого мира. Я благодарю каждого лидера, каждую страну, которая поддерживает нас в этом, которая понимает нас, которая видит, как Россия, страна более чем в двадцать раз больше Украины по территории, все еще хочет еще больше земли, больше земли - что безумно, пытаясь уничтожить соседа
Он добавил, что россия нашла для этого очень особых друзей - Северную Корею и Иран.
Показательный выбор друзей. Сейчас каждый сосед России в Европе и Центральной Азии чувствует, что война может дойти и до них, и только подумайте, какие потери это будет означать для мира
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, когда некоторые предлагают альтернативы окончания войны, то это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, но и дает российскому диктатору Владимиру Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше наций.