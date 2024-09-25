Без Украины не может быть справедливого мира - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
  •  41870 просмотра

Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

Эксклюзив
Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики
  •  57992 просмотра

Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики

Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  72868 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Эксклюзив
Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры
  •  83239 просмотра

Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

Эксклюзив
Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
  •  80766 просмотра

Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

Эксклюзив
Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
  •  69163 просмотра

Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Эксклюзив
Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
  •  64226 просмотра

Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган
  •  47602 просмотра

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Эксклюзив
Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист
  •  59838 просмотра

Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  70025 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики

Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики

  •  74933 просмотра
Глава МИД Чехии поддержал "мирный план Зеленского" в противовес заявлению Петра Павла о временной оккупации территории Украины

Глава МИД Чехии поддержал "мирный план Зеленского" в противовес заявлению Петра Павла о временной оккупации территории Украины

  •  27928 просмотра
Politico: Белый дом разрабатывает "план Б" по продлению военной помощи Украине

Politico: Белый дом разрабатывает "план Б" по продлению военной помощи Украине

  •  53327 просмотра
Сикорский - российскому послу: чем то, что делает рф с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что делали нацисты

Сикорский - российскому послу: чем то, что делает рф с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что делали нацисты

  •  43177 просмотра
Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters

Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters

  •  38763 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  122007 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  122695 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  142413 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  134029 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  143455 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  100755 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  111112 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  108982 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  103481 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  102824 просмотра
Актуальное
Без Украины не может быть справедливого мира - Зеленский

Без Украины не может быть справедливого мира - Зеленский

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 14:53  •  6141 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что без Украины не может быть справедливого мира. Он подчеркнул, что украинский народ больше всего страдает от войны, развязанной Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть справедливого мира без Украины. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

Детали

Именно украинский народ чувствует всю боль этой войны. Это украинские дети через войну россии учатся различать звуки различных видов артиллерии и беспилотников. Это наш народ насильно разделен оккупацией, потому что путин решил, что может делать все, что хочет. Это наши воины-герои, которые отдают жизнь, защищая нашу страну от захватчиков, которые пытаются украсть нашу землю. Поэтому мы справедливо говорим - без Украины не может быть справедливого мира. Я благодарю каждого лидера, каждую страну, которая поддерживает нас в этом, которая понимает нас, которая видит, как Россия, страна более чем в двадцать раз больше Украины по территории, все еще хочет еще больше земли, больше земли - что безумно, пытаясь уничтожить соседа

 - сказал Зеленский.

Он добавил, что россия нашла для этого очень особых друзей - Северную Корею и Иран.

Показательный выбор друзей. Сейчас каждый сосед России в Европе и Центральной Азии чувствует, что война может дойти и до них, и только подумайте, какие потери это будет означать для мира

- добавил президент.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, когда некоторые предлагают альтернативы окончания войны, то это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, но и дает российскому диктатору Владимиру Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше наций.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
severnaya-koreyaСеверная Корея
yevropaЕвропа
tsentralna-aziiaЦентральная Азия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
iranИран