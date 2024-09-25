Без Украины не может быть справедливого мира - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть справедливого мира без Украины. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

Детали

Именно украинский народ чувствует всю боль этой войны. Это украинские дети через войну россии учатся различать звуки различных видов артиллерии и беспилотников. Это наш народ насильно разделен оккупацией, потому что путин решил, что может делать все, что хочет. Это наши воины-герои, которые отдают жизнь, защищая нашу страну от захватчиков, которые пытаются украсть нашу землю. Поэтому мы справедливо говорим - без Украины не может быть справедливого мира. Я благодарю каждого лидера, каждую страну, которая поддерживает нас в этом, которая понимает нас, которая видит, как Россия, страна более чем в двадцать раз больше Украины по территории, все еще хочет еще больше земли, больше земли - что безумно, пытаясь уничтожить соседа