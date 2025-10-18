"Без тіла і доказів": у Франції загадкова судова справа, у рамках якої чоловік отримав десятки років тюрми

Громадянина Франції засудили до 30 років ув'язнення, - суд визнав його винним у вбивстві дружини, яка зникла зі свого будинку у 2020 році. З тих пір тіло жінки не було знайдено. Передає УНН із посиланням на ВВС та Еuronews.

Деталі

У Франції 38-річний чоловік був засуджений до 30 років ув'язнення за вбивство дружини, тіло якої так і не знайшли з моменту зникнення жінки з дому наприкінці 2020 року.

Цікавий факт: доказів того, що був скоєний злочин немає. Втім суд в Альбі визнав доведеним, що саме Седрік Жубіляр вбив свою дружину Дельфіну і позбувся її тіла.

Обвинувачений 38-річний маляр до останнього запевняв у своїй невинності. "Я нічого їй не зробив", – сказав він незадовго до оголошення вироку про матір своїх двох дітей. Але були свідчення з боку інших осіб. Дві колишні дівчини підсудного заявили, що Жубіляр "зізнався у вбивстві своєї дружини". Жубіяр відповів, що він зробив ці зауваження лише жартома.

Довідково

Медсестра Дельфіна Жубіляр, яка зникла в грудні 2020 року, незадовго до цього повідомила чоловікові, що хоче розлучитися. Вона вже вступила в нові стосунки. 33-річна жінка зникла однієї ночі, в грудні 2020 року. Її чоловік сам повідомив про її зникнення в поліцію. У заяві було вказано, що вони перебувають у процесі "мирного розлучення". За даними розслідування, стосунки двох осіб були дуже напруженими.

З'явилися різні свідчення та непрямі докази можливої причетності Жубіллара до зникнення і вбивства жінки.

Прокурори розповіли, що ввечері перед зникненням, жінка вперше сказала своєму чоловікові, що в неї з'явився коханець. Вони побилися - крики жінки чули сусіди - і згодом Седрік задушив свою дружину. Так вважає обвинувачення. Тобто фігурант обвинувачення "не міг знести, що його покинула дружина", ідеться у висновку державного прокурора.

Справа Жубіляра: обвинувачення "не сумнівалося", але чи доказно провину будівельника?

Слідчі виключили можливість самогубства Дельфіни Жубіяр. Захист 38-річного будівельника, який завжди наполягав на своїй невинності, вимагав виправдання. Перед оголошенням вироку Седрік Жубіляр повторив, що він "абсолютно нічого не зробив" Дельфіні.

"Останнє речення дуже схоже на нього самого", вказав адвокат, Еммануель Франк. Захист вважає, що останні події підсумовують "все те, що ця людина намагалася сказати протягом чотирьох з половиною років".

Судовий процес викликав великий резонанс у Франції. В онлайн-мережах сформувалися групи з кількома тисячами учасників для обговорення можливих шляхів вирішення справи.

Нагадаємо

Французьке правосуддя у 2024 році винесло вирок 71-річному Домініку Пеліко по справі про групове зґвалтування його дружини. Чоловік отримав 20 років ув'язнення за те, що він протягом десяти років накачував наркотиками свою тодішню дружину Жизель, щоб потім зґвалтувати її разом з десятками незнайомців.