"Без тела и доказательств": во Франции загадочное судебное дело, в рамках которого мужчина получил десятки лет тюрьмы

Гражданина Франции приговорили к 30 годам заключения, - суд признал его виновным в убийстве жены, которая исчезла из своего дома в 2020 году. С тех пор тело женщины не было найдено. Передает УНН со ссылкой на ВВС и Еuronews.

Детали

Во Франции 38-летний мужчина был приговорен к 30 годам заключения за убийство жены, тело которой так и не нашли с момента исчезновения женщины из дома в конце 2020 года.

Интересный факт: доказательств того, что было совершено преступление, нет. Однако суд в Альби признал доказанным, что именно Седрик Жубиляр убил свою жену Дельфину и избавился от ее тела.

Обвиняемый 38-летний маляр до последнего уверял в своей невиновности. "Я ничего ей не сделал", – сказал он незадолго до оглашения приговора о матери своих двух детей. Но были показания со стороны других лиц. Две бывшие девушки подсудимого заявили, что Жубиляр "признался в убийстве своей жены". Жубияр ответил, что он сделал эти замечания лишь в шутку.

Справка

Медсестра Дельфина Жубиляр, исчезнувшая в декабре 2020 года, незадолго до этого сообщила мужу, что хочет развестись. Она уже вступила в новые отношения. 33-летняя женщина исчезла одной ночью, в декабре 2020 года. Ее муж сам сообщил о ее исчезновении в полицию. В заявлении было указано, что они находятся в процессе "мирного развода". По данным расследования, отношения двух лиц были очень напряженными.

Появились различные показания и косвенные доказательства возможной причастности Жубиллара к исчезновению и убийству женщины.

Прокуроры рассказали, что вечером перед исчезновением, женщина впервые сказала своему мужу, что у нее появился любовник. Они подрались - крики женщины слышали соседи - и впоследствии Седрик задушил свою жену. Так считает обвинение. То есть фигурант обвинения "не мог снести, что его покинула жена", говорится в заключении государственного прокурора.

Дело Жубиляра: обвинение "не сомневалось", но доказана ли вина строителя?

Следователи исключили возможность самоубийства Дельфины Жубиляр. Защита 38-летнего строителя, который всегда настаивал на своей невиновности, требовала оправдания. Перед оглашением приговора Седрик Жубиляр повторил, что он "абсолютно ничего не сделал" Дельфине.

"Последнее предложение очень похоже на него самого", указал адвокат, Эммануэль Франк. Защита считает, что последние события подытоживают "все то, что этот человек пытался сказать в течение четырех с половиной лет".

Судебный процесс вызвал большой резонанс во Франции. В онлайн-сетях сформировались группы с несколькими тысячами участников для обсуждения возможных путей решения дела.

Напомним

Французское правосудие в 2024 году вынесло приговор 71-летнему Доминику Пелико по делу о групповом изнасиловании его жены. Мужчина получил 20 лет заключения за то, что он в течение десяти лет накачивал наркотиками свою тогдашнюю жену Жизель, чтобы потом изнасиловать ее вместе с десятками незнакомцев.