Берлінські школи перевіряють після низки фейкових погроз, розслідують слід росії

$42.040.02
48.980.10
ukenru
16:21 • 11382 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 19939 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 20313 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 21374 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 22299 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 20226 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 47213 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25710 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19712 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22141 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4.3м/с
73%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підрив залізниці в Польщі: у РНБО припустили, що за атакою стоїть диверсійний підрозділ російського гру17 листопада, 11:24 • 7040 перегляди
Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо17 листопада, 13:02 • 13230 перегляди
Бойовики викрали 25 школярок у Нігерії, застреливши заступника директора17 листопада, 13:17 • 6212 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 17173 перегляди
Вони хочуть "пересидіти" Трампа: у ЦПД прокоментували слова медведєва про терміни завершення "СВО"15:41 • 8132 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 47213 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 82442 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 75963 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 132997 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 110800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Чернишов
Дональд Туск
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 17235 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 27076 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 27786 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 21663 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 40820 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
C-130 Hercules
Bild

Берлінські школи перевіряють після низки фейкових погроз, розслідують слід росії

Київ • УНН

 • 760 перегляди

У столиці Німеччини низка шкіл отримали фейкові погрози насильства через соцмережі, що викликало паніку. Поліція розслідує можливу причетність Росії до дезінформаційної кампанії.

Берлінські школи перевіряють після низки фейкових погроз, розслідують слід росії

Понад 20 берлінських шкіл опинилися в центрі паніки через масове поширення повідомлень із погрозами насильства. Поліція закликає громадськість зберігати спокій та стверджує, що жодних реальних загроз наразі не виявлено. Про це пише Тagesschau, пише УНН.

Деталі

Берлінська поліція не має інформації щодо конкретних загроз чи небезпек для постраждалих чи інших шкіл 

– заявили правоохоронці в понеділок.

Повідомлення поширювалися через соціальні мережі та месенджери з неділі, викликавши понад 900 дзвінків від стурбованих батьків. Деякі школи, як спостерігали журналісти, працювали у звичайному режимі, а спеціально навчені профілактичні бригади патрулювали 34 навчальні заклади.

За даними поліції, частина погроз містила застарілі або вигадані дані – наприклад, згадувалася гімназія Моммзена, яка не існує з 1945 року. Попереднє розслідування веде Управління із захисту Конституції Німеччини, щоб з’ясувати, чи могли повідомлення бути частиною цілеспрямованої операції з росії.

Це була навмисна дезінформація, спрямована на створення та поширення невизначеності, страху та паніки серед дітей, підлітків та батьків у Берліні

– повідомили в поліції.

Різдвяний ярмарок у Магдебурзі скасовано через загрозу теракту - Bild12.11.25, 16:49 • 3191 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Bild
Берлін