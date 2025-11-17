Берлінські школи перевіряють після низки фейкових погроз, розслідують слід росії
У столиці Німеччини низка шкіл отримали фейкові погрози насильства через соцмережі, що викликало паніку. Поліція розслідує можливу причетність Росії до дезінформаційної кампанії.
Понад 20 берлінських шкіл опинилися в центрі паніки через масове поширення повідомлень із погрозами насильства. Поліція закликає громадськість зберігати спокій та стверджує, що жодних реальних загроз наразі не виявлено. Про це пише Тagesschau, пише УНН.
Деталі
Берлінська поліція не має інформації щодо конкретних загроз чи небезпек для постраждалих чи інших шкіл
Повідомлення поширювалися через соціальні мережі та месенджери з неділі, викликавши понад 900 дзвінків від стурбованих батьків. Деякі школи, як спостерігали журналісти, працювали у звичайному режимі, а спеціально навчені профілактичні бригади патрулювали 34 навчальні заклади.
За даними поліції, частина погроз містила застарілі або вигадані дані – наприклад, згадувалася гімназія Моммзена, яка не існує з 1945 року. Попереднє розслідування веде Управління із захисту Конституції Німеччини, щоб з’ясувати, чи могли повідомлення бути частиною цілеспрямованої операції з росії.
Це була навмисна дезінформація, спрямована на створення та поширення невизначеності, страху та паніки серед дітей, підлітків та батьків у Берліні
