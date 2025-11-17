Берлинские школы проверяют после ряда фейковых угроз, расследуют след России

Более 20 берлинских школ оказались в центре паники из-за массового распространения сообщений с угрозами насилия. Полиция призывает общественность сохранять спокойствие и утверждает, что никаких реальных угроз пока не обнаружено. Об этом пишет Тagesschau, пишет УНН.

Подробности

Берлинская полиция не располагает информацией о конкретных угрозах или опасностях для пострадавших или других школ – заявили правоохранители в понедельник.

Сообщения распространялись через социальные сети и мессенджеры с воскресенья, вызвав более 900 звонков от обеспокоенных родителей. Некоторые школы, как наблюдали журналисты, работали в обычном режиме, а специально обученные профилактические бригады патрулировали 34 учебных заведения.

По данным полиции, часть угроз содержала устаревшие или вымышленные данные – например, упоминалась гимназия Моммзена, которая не существует с 1945 года. Предварительное расследование ведет Управление по защите Конституции Германии, чтобы выяснить, могли ли сообщения быть частью целенаправленной операции из России.

Это была преднамеренная дезинформация, направленная на создание и распространение неопределенности, страха и паники среди детей, подростков и родителей в Берлине – сообщили в полиции.

Рождественская ярмарка в Магдебурге отменена из-за угрозы теракта - Bild