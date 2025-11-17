$42.040.02
16:21 • 11404 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 19987 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 20346 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 21407 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 22326 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 20230 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 47243 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25712 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19714 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22141 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Нефть марки Brent

Берлинские школы проверяют после ряда фейковых угроз, расследуют след России

Киев • УНН

 • 772 просмотра

В столице Германии ряд школ получили фейковые угрозы насилия через соцсети, что вызвало панику. Полиция расследует возможную причастность России к дезинформационной кампании.

Берлинские школы проверяют после ряда фейковых угроз, расследуют след России

Более 20 берлинских школ оказались в центре паники из-за массового распространения сообщений с угрозами насилия. Полиция призывает общественность сохранять спокойствие и утверждает, что никаких реальных угроз пока не обнаружено. Об этом пишет Тagesschau, пишет УНН.

Подробности

Берлинская полиция не располагает информацией о конкретных угрозах или опасностях для пострадавших или других школ 

– заявили правоохранители в понедельник.

Сообщения распространялись через социальные сети и мессенджеры с воскресенья, вызвав более 900 звонков от обеспокоенных родителей. Некоторые школы, как наблюдали журналисты, работали в обычном режиме, а специально обученные профилактические бригады патрулировали 34 учебных заведения.

По данным полиции, часть угроз содержала устаревшие или вымышленные данные – например, упоминалась гимназия Моммзена, которая не существует с 1945 года. Предварительное расследование ведет Управление по защите Конституции Германии, чтобы выяснить, могли ли сообщения быть частью целенаправленной операции из России.

Это была преднамеренная дезинформация, направленная на создание и распространение неопределенности, страха и паники среди детей, подростков и родителей в Берлине

– сообщили в полиции.

Рождественская ярмарка в Магдебурге отменена из-за угрозы теракта - Bild12.11.25, 16:49 • 3191 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
