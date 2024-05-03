Берлін пропонує безкоштовно передати колишню віллу Геббельса новим власникам, які бажають відреставрувати та підтримувати комплекс

ukenru
17:57 • 55942 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 83585 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 92665 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 196540 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 145068 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 138433 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 129618 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120734 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112481 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130065 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 133102 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 105003 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 110273 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 118721 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 90713 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 196558 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 362077 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 427496 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 437041 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 347408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 83633 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 110273 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 105003 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 92399 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104071 перегляди
Актуальне
Берлін пропонує безкоштовно передати колишню віллу Геббельса новим власникам, які бажають відреставрувати та підтримувати комплекс

Берлін пропонує безкоштовно передати колишню віллу Геббельса новим власникам, які бажають відреставрувати та підтримувати комплекс

Київ • УНН

 • 20224 перегляди

Влада Берліна розглядає можливість безкоштовно віддати колишню віллу Геббельса новим власникам, які відреставрують і підтримуватимуть комплекс у належному стані, оскільки на утримання нацистського об'єкту потрібні великі кошти.

Влада Берліна розглядає можливість безоплатного передання колишньої вілли Гебельса новим власникам з умовою реставрації та утримання комплексу. Про це заявив міністр фінансів Берліна Штефан Еверс, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Берлін уже близько 20 років шукає нових власників для комплексу будівель, до якого входить колишня вілла нацистського міністра пропаганди Геббельса. Комплекс розташований під Берліном на території в майже 7 гектарів.

Image

Покупці не поспішали підписувати угоду про купівлю землі та будівель, оскільки в реконструкцію потрібно було вкласти мільйони євро. Тепер землю і будівлі готові віддати безкоштовно. Але із зобов'язанням - реконструювати й утримувати її комплекс.

Я пропоную будь-кому, хто захоче зайняти цей об'єкт, прийняти його як подарунок від землі Берлін

- заявив міністр фінансів столиці ФРН Штефан Еверс.

Він додав, що вілла перебуває під загрозою знесення. Якщо не знайдеться господар, який візьме на себе реставрацію та утримання вілли, Берліну нічого не залишиться, як знести її, заявив Еверс.

Додамо

Вілла розташована на березі Богенського озера, збудована для глави нацистської пропаганди Йозефа Геббельса 1936 року. Під час радянської окупації біля неї було споруджено комплекс навчальних і житлових будівель для місцевого "комсомолу" - Союзу вільної німецької молоді. На підтримку вілли в її нинішньому стані влада витрачає близько 280 тисяч євро на рік.

Німеччина не вперше стикається з проблемою: що робити з колишніми нацистськими об'єктами. Їх знесення може виявитися непростим завданням, а, з іншого боку, вони ризикують стати магнітами для вкрай правих екстремістів.

У рф заявили, що Німеччина "так і не денацифікована до кінця": у ФРН назвали це "абсурдом"04.03.24, 13:43 • 21231 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
deutsche-welleDeutsche Welle
nimechchynaНімеччина
berlinБерлін
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50