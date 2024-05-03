Берлін пропонує безкоштовно передати колишню віллу Геббельса новим власникам, які бажають відреставрувати та підтримувати комплекс
Київ • УНН
Влада Берліна розглядає можливість безкоштовно віддати колишню віллу Геббельса новим власникам, які відреставрують і підтримуватимуть комплекс у належному стані, оскільки на утримання нацистського об'єкту потрібні великі кошти.
Влада Берліна розглядає можливість безоплатного передання колишньої вілли Гебельса новим власникам з умовою реставрації та утримання комплексу. Про це заявив міністр фінансів Берліна Штефан Еверс, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
Берлін уже близько 20 років шукає нових власників для комплексу будівель, до якого входить колишня вілла нацистського міністра пропаганди Геббельса. Комплекс розташований під Берліном на території в майже 7 гектарів.
Покупці не поспішали підписувати угоду про купівлю землі та будівель, оскільки в реконструкцію потрібно було вкласти мільйони євро. Тепер землю і будівлі готові віддати безкоштовно. Але із зобов'язанням - реконструювати й утримувати її комплекс.
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Він додав, що вілла перебуває під загрозою знесення. Якщо не знайдеться господар, який візьме на себе реставрацію та утримання вілли, Берліну нічого не залишиться, як знести її, заявив Еверс.
Додамо
Вілла розташована на березі Богенського озера, збудована для глави нацистської пропаганди Йозефа Геббельса 1936 року. Під час радянської окупації біля неї було споруджено комплекс навчальних і житлових будівель для місцевого "комсомолу" - Союзу вільної німецької молоді. На підтримку вілли в її нинішньому стані влада витрачає близько 280 тисяч євро на рік.
Німеччина не вперше стикається з проблемою: що робити з колишніми нацистськими об'єктами. Їх знесення може виявитися непростим завданням, а, з іншого боку, вони ризикують стати магнітами для вкрай правих екстремістів.
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