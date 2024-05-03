Берлин предлагает бесплатно передать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, желающим отреставрировать и поддерживать комплекс

Власти Берлина рассматривают возможность безвозмездной передачи бывшей виллы Гебельса новым владельцам с условием реставрации и содержания комплекса. Об этом заявил министр финансов Берлина Штефан Эверс, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Берлин уже около 20 лет ищет новых владельцев для комплекса зданий, в который входит бывшая вилла нацистского министра пропаганды Геббельса. Комплекс расположен под Берлином на территории в почти 7 гектаров.

Покупатели не спешили подписывать соглашение о покупке земли и зданий, поскольку в реконструкцию нужно было вложить миллионы евро. Теперь землю и здания готовы отдать бесплатно. Но с обязательством - реконструировать и содержать ее комплекс.

Я предлагаю любому, кто захочет занять этот объект, принять его в качестве подарка от земли Берлин - заявил министр финансов столицы ФРГ Штефан Эверс.

Он добавил, что вилла находится под угрозой сноса. Если не найдется хозяин, который возьмет на себя реставрацию и содержание виллы, Берлину ничего не останется, как снести ее, заявил Эверс.

Добавим

Вилла расположена на берегу Богенского озера, построена для главы нацистской пропаганды Йозефа Геббельса в 1936 году. Во время советской оккупации возле нее был сооружен комплекс учебных и жилых зданий для местного "комсомола" - Союза свободной немецкой молодежи. На поддержание виллы в ее нынешнем состоянии власти тратят около 280 тысяч евро в год.

Германия не впервые сталкивается с проблемой: что делать с бывшими нацистскими объектами. Их снос может оказаться непростой задачей, а, с другой стороны, они рискуют стать магнитами для крайне правых экстремистов.

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