Представитель мид рф мария захарова заявила, что Германия "денацифицированна не до конца". В свою очередь власти ФРГ назвали эти слова "абсурдом" и неудачной попыткой запугивания. Об єтом сообщает УНН ссылаясь на DW.

Детали

4 марта официальный представитель мид рф мария захарова заявила на полях "Всемирного фестиваля молодежи", что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершенность денацификации ФРГ.

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца", - заявила она.

По ее словам, "если этот процесс не будет остановлен", это приведет к "жутким последствиям для самой Германии".

Власти Германии отреагировали на заявление Захаровой о том, что ФРГ "так и не денацифицирована до конца". "Мы не впервые слышим подобное. Мы не поддаемся на подобные запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя", - прокомментировал слова Захаровой представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер .

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, назвал слова захаровой абсурдом. "Абсурд очевиден", - констатировал он.

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