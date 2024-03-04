У рф заявили, що Німеччина "так і не денацифікована до кінця": у ФРН назвали це "абсурдом"
Київ • УНН
Офіційний представник мзс росії марія захарова заявила, що Німеччина "так і не денацифікована до кінця, що у ФРН назвали абсурдною спробою залякування.
Представник мзс рф марія захарова заявила, що Німеччина "денацифікована не до кінця". Зі свого боку влада ФРН назвала ці слова "абсурдом" і невдалою спробою залякування. Про це повідомляє УНН посилаючись на DW.
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4 березня офіційний представник мзс рф марія захарова заявила на полях "Всесвітнього фестивалю молоді", що перехоплені переговори німецьких офіцерів показали незавершеність денацифікації ФРН.
"Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця", - заявила вона.
За її словами, "якщо цей процес не буде зупинено", це призведе до "моторошних наслідків для самої Німеччини".
Влада Німеччини відреагувала на заяву захарової про те, що ФРН "так і не денацифікована до кінця". "Ми не вперше чуємо подібне. Ми не піддаємося на подібні залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе", - прокоментував слова Захарової представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер.
Офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, зі свого боку, назвав слова Захарової абсурдом. "Абсурд очевидний", - констатував він.
мзс рф викликало посла Німеччини на тлі скандалу з перехопленням розмови німецьких офіцерів04.03.2024, 10:00 • 28162 перегляди