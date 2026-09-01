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БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро

Київ • УНН

 • 8034 перегляди

БЕБ заявляє про відмову від каральних методів і поглиблює діалог із РБО. Водночас частка скарг на Бюро у 2025–2026 роках не зменшилася.

БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро

Бюро економічної безпеки декларує відхід від каральних методів роботи з бізнесом та активізувало діалог із Радою бізнес-омбудсмена. Однак говорити про те, що БЕБ справді перестало бути джерелом кримінального тиску на підприємців, поки зарано. Частка скарг на Бюро утримується на рівні 29% кілька років поспіль. Про це свідчить відповідь Ради бізнес-омбудсмена (РБО) на запит УНН.

Діалог є, результат оцінювати зарано

Наприкінці 2025 року Рада бізнес-омбудсмена та Бюро економічної безпеки підписали меморандум про співпрацю. У 2026 році запрацювала спільна Експертна група двох інституцій, яка має стати майданчиком для оперативного врегулювання проблем бізнесу, пов'язаних із роботою або бездіяльністю БЕБ.

За даними Ради бізнес-омбудсмена, вже відбулося два засідання групи. Серед питань, які обговорювалися - виконання судових рішень, дотримання розумних строків розслідування, повернення майна, вилученого під час обшуків та пропорційність слідчих дій.

У Раді визнають, що після створення Експертної групи комунікація з Бюро покращилася.

Інституційно діалог став структурованішим і регулярнішим. Рада вітає задекларований відхід БЕБ від каральних підходів у роботі

- повідомили в РБО у відповідь на запит УНН.

Однак ключове слово у цій позиції, що підхід поки всього лише "задекларований". Підтвердити, що зміна підходів уже відбулася на практиці, в Раді поки не готові.

Водночас перезавантаження БЕБ ще триває, тому робити остаточні висновки щодо практичних результатів цих змін наразі передчасно

- наголосили в РБО.

Таким чином, активізація діалогу між Бюро та бізнес-омбудсменом сама по собі ще не означає, що проблеми у взаєминах БЕБ із бізнесом вже вирішені.

Частка скарг на БЕБ не зменшується

Статистика звернень бізнесу до Ради бізнес-омбудсмена поки не демонструє помітного покращення. У 2025 році Рада бізнес-омбудсмена отримала 129 скарг на правоохоронну тематику. 37 із них стосувалися БЕБ – це 29% усіх таких звернень. У 2026 році показник залишився незмінним: із 83 скарг на правоохоронні органи 24 стосувалися БЕБ - знову 29%.

Тобто попри зміну керівництва Бюро, початок перезавантаження та новий формат співпраці з РБО частка скарг на БЕБ поки не скоротилася.

Більше того, реальний масштаб проблем може бути набагато більшим. У самій Раді бізнес-омбудсмена наголошують, що через обмеження її мандату далеко не кожна скарга підприємців на дії правоохоронців може бути розглянута.

Наприклад, РБО не може оцінювати питання скасування арешту майна або допустимості слідчих дій, санкціонованих судом. Тому статистика Ради не охоплює всіх випадків взаємодії бізнесу із БЕБ.

Спочатку кримінальна справа, потім - встановлення податкового боргу?

Найбільш показовими залишаються претензії до підходів БЕБ у розслідуванні кримінальних правопорушень щодо ухилення від сплати податків.

Рада бізнес-омбудсмена окремо звертає увагу на випадки, коли такі кримінальні справи відкриваються ще до того, як відповідні податкові зобов'язання були узгоджені.

Також РБО відома низка випадків внесення відомостей до ЄРДР за ст. 212 КК України на підставі аналітичних продуктів БЕБ без проведення або належного завершення податкової перевірки.

Наслідки такого підходу проявляються вже у судах. Як зазначають у Раді, відповідні матеріали "нерідко оцінюються як неналежні докази для підтвердження наявності складу кримінального правопорушення".

Тобто бізнес може опинитися під кримінальним тиском ще до того, як у передбаченому законом порядку остаточно встановлено податкове зобов'язання, яке слідство пов'язує з можливим ухиленням від оподаткування. Це може бути ознакою тиску на підприємців через відкриття кримінальних справ.

Потрібне повне перезавантаження БЕБ і аудит

Нещодавно директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив про те, що 74% керівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро не пройшли атестацію. За його словами, керівний склад буде перезавантажено. Однак експерти, опитані УНН, переконані, що для ефективного результату необхідна переатестація усіх працівників правоохоронного органу.

Крім того, наступним кроком після перезавантаження органу має стати аудит кримінальних проваджень, особливо тих, щодо яких бізнес заявляє про тиск або зловживання.

Перезавантаження органу також необхідне й для залучення міжнародних інвесторів. Заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що зараз безпідставні слідчі дії є головним бар'єром для інвестицій в Україну.

Варто зауважити, що цей же комітет раніше різко розкритикував роботу Бюро економічної безпеки за результатами розгляду звіту за 2025 рік.

Парламентарів не влаштувала не тільки якість звітування, а й окремі наведені показники викликали сумніви щодо їхньої достовірності. Депутати відмітили низьку ефективність роботи БЕБ, зазначивши, що із майже 6,9 тисячі кримінальних проваджень, які БЕБ розслідувало у 2025 році, підозри були оголошені лише у 12,9% випадків, а до суду передано 13,1% справ, або 904 кримінальні провадження.

Окрім того, ефективність деяких підрозділів, на думку членів комітету, взагалі неможливо оцінити.

Очевидно, щоб новий формат співпраці БЕБ та Ради бізнес-омбудсмена не залишився лише майданчиком для обговорень, його результативність має оцінюватися за конкретними показниками: кількістю врегульованих скарг, виконаних судових рішень, випадків повернення вилученого майна, скороченням строків розслідувань і зменшенням кількості необґрунтованих слідчих дій.

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Ольга Розгон

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