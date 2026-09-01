БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро

Бюро экономической безопасности декларирует отказ от карательных методов работы с бизнесом и активизировало диалог с Советом бизнес-омбудсмена. Однако говорить о том, что БЭБ действительно перестало быть источником уголовного давления на предпринимателей, пока рано. Доля жалоб на Бюро удерживается на уровне 29% несколько лет подряд. Об этом свидетельствует ответ Совета бизнес-омбудсмена (СБО) на запрос УНН.

Диалог есть, оценивать результат пока рано

В конце 2025 года Совет бизнес-омбудсмена и Бюро экономической безопасности подписали меморандум о сотрудничестве. В 2026 году начала работу совместная Экспертная группа двух институтов, которая должна стать площадкой для оперативного урегулирования проблем бизнеса, связанных с работой или бездействием БЭБ.

По данным Совета бизнес-омбудсмена, уже состоялись два заседания группы. Среди вопросов, которые обсуждались, — исполнение судебных решений, соблюдение разумных сроков расследования, возврат имущества, изъятого во время обысков, и соразмерность следственных действий.

В Совете признают, что после создания Экспертной группы коммуникация с Бюро улучшилась.

Институционально диалог стал более структурированным и регулярным. Совет приветствует заявленный отказ БЭБ от карательных подходов в работе - сообщили в СБО в ответ на запрос УНН.

Однако ключевое слово в этой позиции — то, что подход пока всего лишь "заявленный". Подтвердить, что изменение подходов уже произошло на практике, в Совете пока не готовы.

В то же время перезагрузка БЭБ еще продолжается, поэтому делать окончательные выводы относительно практических результатов этих изменений пока преждевременно - подчеркнули в СБО.

Таким образом, активизация диалога между Бюро и бизнес-омбудсменом сама по себе еще не означает, что проблемы во взаимоотношениях БЭБ с бизнесом уже решены.

Доля жалоб на БЭБ не уменьшается

Статистика обращений бизнеса в Совет бизнес-омбудсмена пока не демонстрирует заметного улучшения. В 2025 году Совет бизнес-омбудсмена получил 129 жалоб по правоохранительной тематике. 37 из них касались БЭБ — это 29% всех таких обращений. В 2026 году показатель остался неизменным: из 83 жалоб на правоохранительные органы 24 касались БЭБ — вновь 29%.

То есть, несмотря на смену руководства Бюро, начало перезагрузки и новый формат сотрудничества с СБО, доля жалоб на БЭБ пока не сократилась.

Более того, реальный масштаб проблем может быть гораздо больше. В самом Совете бизнес-омбудсмена подчеркивают, что из-за ограничений его мандата далеко не каждая жалоба предпринимателей на действия правоохранителей может быть рассмотрена.

Например, СБО не может оценивать вопросы отмены ареста имущества или допустимости следственных действий, санкционированных судом. Поэтому статистика Совета не охватывает все случаи взаимодействия бизнеса с БЭБ.

Сначала уголовное дело, затем — установление налоговой задолженности?

Наиболее показательными остаются претензии к подходам БЭБ в расследовании уголовных правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Совет бизнес-омбудсмена отдельно обращает внимание на случаи, когда такие уголовные дела открываются еще до того, как соответствующие налоговые обязательства были согласованы.

Также СБО известен ряд случаев внесения сведений в ЕРДР по ст. 212 УК Украины на основании аналитических продуктов БЭБ без проведения или надлежащего завершения налоговой проверки.

Последствия такого подхода проявляются уже в судах. Как отмечают в Совете, соответствующие материалы "нередко оцениваются как ненадлежащие доказательства для подтверждения наличия состава уголовного правонарушения".

То есть бизнес может оказаться под уголовным давлением еще до того, как в предусмотренном законом порядке окончательно установлено налоговое обязательство, которое следствие связывает с возможным уклонением от налогообложения. Это может быть признаком давления на предпринимателей посредством открытия уголовных дел.

Необходима полная перезагрузка БЭБ и аудит

Недавно директор БЭБ Александр Цивинский сообщил о том, что 74% руководителей центрального аппарата и территориальных управлений Бюро не прошли аттестацию. По его словам, руководящий состав будет перезагружен. Однако эксперты, опрошенные УНН, убеждены, что для эффективного результата необходима переаттестация всех сотрудников правоохранительного органа.

Кроме того, следующим шагом после перезагрузки органа должен стать аудит уголовных производств, особенно тех, в отношении которых бизнес заявляет о давлении или злоупотреблениях.

Перезагрузка органа также необходима для привлечения международных инвесторов. Заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что сейчас необоснованные следственные действия являются главным барьером для инвестиций в Украину.

Стоит отметить, что этот же комитет ранее резко раскритиковал работу Бюро экономической безопасности по итогам рассмотрения отчета за 2025 год.

Парламентариев не устроило не только качество отчетности, но и отдельные приведенные показатели вызвали сомнения в их достоверности. Депутаты отметили низкую эффективность работы БЭБ, указав, что из почти 6,9 тысячи уголовных производств, которые БЭБ расследовало в 2025 году, подозрения были объявлены лишь в 12,9% случаев, а в суд направлено 13,1% дел, или 904 уголовных производства.

Кроме того, эффективность некоторых подразделений, по мнению членов комитета, вообще невозможно оценить.

Очевидно, чтобы новый формат сотрудничества БЭБ и Совета бизнес-омбудсмена не остался лишь площадкой для обсуждений, его результативность должна оцениваться по конкретным показателям: количеству урегулированных жалоб, исполненных судебных решений, случаев возврата изъятого имущества, сокращению сроков расследований и уменьшению количества необоснованных следственных действий.

Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиков