Банки готові давати більше кредитів: що буде з позиками для бізнесу й людей у 2026 році

Українські банки заходять у 2026 рік із чіткою про-кредитною позицією: більшість гравців планує нарощувати фінансування бізнесу, а настрої щодо кредитування населення - найоптимістичніші з початку 2021 року. Такі сигнали дає опитування про умови банківського кредитування за IV квартал 2025 року, передає УНН із посиланням на НБУ.

Паралельно банки фіксують зростання кредитного ризику та готуються до посилення ризику ліквідності. Тобто, до розширення кредитування, як відбуватиметься не наосліп, а з прискіпливою увагою до позичальника і стійкості ресурсної бази.

Оптимізм щодо кредитування бізнесу - домінуючий

Понад три чверті банків планують збільшити кредитування корпоративного сектору. Для економіки це важливий індикатор: коли банки готові активніше кредитувати компанії, це зазвичай означає, що вони бачать відносно прийнятний баланс між дохідністю, ризиками та наявністю капіталу. Додатковий маркер - попит на кредити бізнесу зростав і в IV кварталі, і загалом у 2025 році. На I квартал 2026 року банки очікують подальшого зростання попиту на всі види корпоративних кредитів.

Кредити домогосподарствам: попит росте, але ризики читатимуть уважніше

У населення попит на кредити також підвищувався, зокрема на споживчі позики - і ця тенденція, за даними банків, тягнеться з II кварталу 2023 року. На перші три місяці 2026 року очікування позитивні і для іпотеки, і для споживчого кредитування.

Водночас банки закладають сценарій: якість корпоративних кредитів упродовж наступного року, ймовірно, не зміниться, але якість портфеля домогосподарств може дещо погіршитися. Це своєрідне попередження, що масове зростання роздробу може супроводжуватися більшою часткою проблемних кейсів, якщо доходи домогосподарств і їхня платоспроможність не встигатимуть за кредитною експансією.

Боргове навантаження: бізнес - середнє, населення - низьке

Оцінка боргового навантаження підприємств як середнього, а домогосподарств як низького - це аргумент на користь того, що поле для зростання кредитування ще є.

Для банків це означає менший ризик перекредитованості системи тут і зараз. Для економіки - потенціал підтримати споживання та інвестиційну активність кредитним каналом.

Кредитні стандарти пом’якшуються

Банки прямо вказують на дві причини пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу: конкуренція між банками та достатня капіталізація. У I кварталі 2026 року вони планують і надалі пом’якшувати корпоративні стандарти. Практично це означає: банкам легше "вписатися" в угоди (умови можуть ставати лояльнішими), а компаніям - простіше проходити кредитні комітети, якщо профіль ризику прийнятний.

У роздробі картина подібна: стандарти пом’якшилися і для іпотеки, і для споживчих позик. Причому для споживчих кредитів пом’якшення триває вже три роки поспіль.

На I квартал очікування такі: для споживчих позик пом’якшення продовжиться, а стандарти іпотеки не зміняться. Це має вигляд прагматичної розстановки пріоритетів: споживчий сегмент - "оборотніший" і маржинальний, іпотека - довша за горизонтом і чутливіша до ризиків.

Схвалення заявок: банки кажуть "так" частіше, але не всюди

Рівень схвалення заявок для кредитів підприємствам зростав три квартали поспіль для всіх видів позик бізнесу, крім валютних. Це важлива деталь: попри загальний оптимізм, валютні кредити залишаються зоною більшої обережності.

У домогосподарств схвалення споживчих кредитів зросло, а іпотеки не змінилося. Тобто банки готові активніше відпускати коротші й стандартизованіші продукти, але в житловому кредитуванні тримають більш стабільну планку.

Ризики: головний стоп-фактор - не попит, а ціна ризику і ресурс

У IV кварталі 2025 року, як і протягом усього року, найбільше зріс кредитний ризик. А на I квартал 2026 року банки очікують посилення насамперед ризику ліквідності та кредитного ризику. Для ринку це ключовий сигнал: навіть якщо попит продовжить зростати, кінцева швидкість кредитування залежатиме від того, наскільки комфортно банкам із фондінгом (ліквідністю) і прогнозом втрат (кредитним ризиком). Простими словами: гроші даватимуть, але дешевих і легких кредитів може не вистачити всім.

Як це може відобразитися на економіці у 2026 році

Експерти у галузі банківської справи відзначають, що в сукупності результати опитування малюють сценарій помірно позитивного кредитного циклу: банки готові кредитувати, попит є і, за очікуваннями, зростатиме.

Найактивнішим сегментом може залишатися споживче кредитування (бо стандарти продовжують пом’якшувати), тоді як іпотека виглядає більш стабільною та стриманою.

Для бізнесу вікно можливостей відкрите, але особливо важливою стане якість фінансової звітності, прозорість грошових потоків і здатність переживати періоди дорожчого ресурсу.

Опитування проводили з 12 грудня 2025 року до 9 січня 2026 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінустанов, що охоплюють 96% активів банківської системи. Результати відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку. Опитування щодо очікувань на II квартал планують опублікувати в квітні.

